Rui Neto e o regresso do Barcelos à Liga Europeia: "As expectativas são elevadíssimas"

Treinador do Barcelos lembra que os minhotos têm o objetivo de atingir a final-four da competição, a disputar-se entre nove equipas, no Luso.

O Barcelos, que esteve pela última vez na Liga Europeia em 2008/09, está de volta à prova, o que aconteceu por convite, depois da desistência das equipas italianas.

O Barcelos entra a defrontar o Noia, no sábado (12h00) e Rui Neto, técnico dos minhotos, referiu: "As expectativas são elevadíssimas. Há largos anos que o Barcelos não participa nesta prova e chega com ambições e objetivos claros entre nove grandes equipas, em que nos espera um grande espetáculo de hóquei em patins".

"Todas as equipas têm o mesmo objetivo: chegar à final-four. E todas têm essa legitimidade, sendo que o grupo mais equilibrado, o chamado grupo da morte, é o do Barcelona, Liceo e Benfica. Mas todos temos capacidades de seguir em frente e nós estamos dentro desse lote", adiantou Rui Neto, que abordou ainda o encontro com o Noia: "É uma excelente equipa, com bons jogadores, uma mescla de jovens com gente experiente, e vai criar dificuldades do FC Porto e ao Barcelos. Primeiro temos de nos preocupar com este adversário e depois recuperar a equipa fisicamente para domingo, frente ao FC Porto estarmos a alto nível".

A fase de grupos disputa-se no Luso, conta com nove equipas divididas em três grupos, apurando-se para a final-four os primeiros classificados e ainda o melhor segundo.

O Barcelos, segundo classificado do campeonato português, tem um título europeu, conquistado em 1990/91. Recentemente, o clube brilhou na Europa, ao conquistar a Taça CERS (atual Taça WSE), em 2015/16 e 2016/17, sendo, a par de Novara e Liceo, o Barcelos é o emblema com mais conquistas nesta prova (3).

SEXTA-FEIRA (9 de abril)

1.ª JORNADA

GRUPO A FC Porto-Noia 13h00

GRUPO B Sporting-Reus 17h00

GRUPO C Barcelona-Liceo 20h00

SÁBADO (10 de abril)

2.ª JORNADA

GRUPO A Noia-Barcelos 12h00

GRUPO B Reus-Oliveirense 15h00

GRUPO C Liceo-Benfica 18h00

DOMINGO (11 de abril)

3.ª JORNADA

GRUPO A Barcelos-FC Porto

GRUPO B Oliveirense-Sporting 17h00

GRUPO C Benfica-Barcelona 20h00