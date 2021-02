Rui Neto e a deslocaçao ao Dragão: "O FC Porto tem uma certa dose de favoritismo, mas vamos com ambição"

Barcelos joga em casa do FC Porto na qualidade de líder

Depois de ter empatado em casa com o FC Porto, o Barcelos de Rui Neto apresenta-se este sábado (15h00) no Dragão Arena para o reencontro, agora na segunda volta do campeonato e na qualidade de líder isolado.

Rui Neto elogia o adversário, mas sem perder de vista as ambições dos minhotos que esta época se assumiram oficialmente como candidatos ao título.

"Vamos jogar contra uma das equipas que é candidata ao título. Trata-se de uma excelente equipa do nosso campeonato, recheada de bons jogadores. O FC Porto tem uma certa dose de favoritismo, por isso mesmo e porque joga em casa. Mesmo assim, vamos com a mesma ambição e determinação, que passa por estarmos no nosso melhor e vencer", afirmou o técnico, recordando o jogo do Dragão em 2019/20: "O jogo da época passada, por acaso, o último da temporada, não terá influência nenhuma este sábado. São duas equipas diferentes, com jogadores diferentes e em contextos diferentes."

Numa temporada afetada pela pandemia, que tem adiado inúmeros jogos, Rui Neto adiantou: "Tivemos uma semana regular de treinos. Não fizemos nada de especial a pensar neste encontro. Mas, em relação às últimas semanas, tivemos uma semana para trabalhar".

O Barcelos lidera o campeonato, com 42 pontos, mais quatro do que o FC Porto, que é segundo, com 38, o que significa que, independentemente do resultado nesta 18.ª jornada a formação do Minho nunca perderá o comando.