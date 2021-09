Rui Neto após FC Porto-Óquei: "Encontrámos uma pista inclinada"

Declarações do treinador da equipa barcelense, Rui Neto, após o FC Porto-Óquei de Barcelos (4-3) da primeira jornada do campeonato 2021/22

Incomodar: "Como treinador deste grande clube incomoda me que outros agentes inclusive colegas de profissão subestimem a qualidade desta equipa e do hóquei apresentado em pista e reduzam ao valor único do grande guarda-redes que temos... Este plantel é composto por 10 jogadores de enorme qualidade e que trabalham diariamente para elevar e colocar este clube no patamar outrora alcançado, na discussão de títulos."

Igual para igual: "Demonstrámos em pista desde o início da época ao que nos propusemos e no jogo de hoje não foi diferente. Enquanto podemos jogar de igual para igual fomos iguais a nós próprios.....mas a partir do 2-0 quando procurávamos chegar a baliza adversária não só encontrávamos um pressing forte do adversário mas também uma pista inclinada que não nos permitirá desenvolver o nosso hóquei."

Orgulho: "Respeitamos todos os adversários pela qualidade que demonstram e por isso sinto-me no direito de exigir igual tratamento. Estaremos na luta até ao fim. Parabéns aos meus atletas e enorme orgulho de os conduzir."