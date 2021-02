Rui Neto após derrota no Dragão: "Arbitragem não tem qualidade para andar a este nível"

Técnico do Óquei de Barcelos deixou criticas aos juízes da partida, deu os parabéns ao FC Porto e garantiu que vai "lutar pelo título até ao fim".

Rui Neto, treinador do Barcelos, analisou a derrota em casa do FC Porto, por 8-6, na 18.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Objetivo falhado e distâncias encurtadas na frente do campeonato

"Quero só tentar falar de hóquei em patins. As duas equipas foram dignas uma da outra e foi um grande jogo com resultado incerto até determinada. Obviamente que sabíamos que o FC Porto não é uma equipa qualquer. É ainda o detentor do título e vínhamos aqui com um objetivo claro: lutar pelos três pontos. Foi isso que fizemos. Lutámos até onde pudemos, até onde conseguimos. Estou muito orgulhoso do grupo de trabalho que oriento, mas, permitam-me, a arbitragem não tem qualidade para andar a este nível no hóquei em patins. A este nível há situações que muito sinceramente não consigo entender. Parabéns ao FC Porto pela vitória. Acho que mostrámos porque estamos em primeiro lugar."

Luta pelo título

"Lutaremos até ao fim pelos nossos objetivos. Sabemos que não é fácil. No início da época, propusemo-nos intrometer entre os quatro grandes. Cada vez estamos mais próximos, sabendo que as armas não são exatamente iguais, mas isso é outra história. Vamos lutar até ao fim pela melhor classificação."