Rui Costa multado pela Federação de Patinagem por insultos a árbitros: "Vocês são uns ladrões"

Factos ocorridos do quarto Benfica-FC Porto do play-off da temporada passada

O Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal abriu dois processos na sequência de factos ocorridos no Benfica-FC Porto do play-off da temporada passada.

O primeiro destes processos resultou numa multa de 2115 euros pelo acendimento de um engenho pirotécnico e por insultos do presidente Rui Costa à equipa de arbitragem da quarta partida da final.

"Isto é um roubo, vocês são uns ladrões", terá dito o presidente encarnado, Rui Costa, que ao intervalo do jogo desceu à zona dos balneários do pavilhão da Luz. A expulsão do benfiquista Carlos Nicolia já perto do intervalo - e que impediria o argentino de jogar a "negra" no Dragão Arena - terá estado na origem do protestos do líder encarnado.

O outro processo refere "ofensas à honra" de órgãos sociais federativos e pune o Benfica em 4935 euros. Recorde-se que Luís Sénica, presidente da FPP, teve de abandonar a tribuna presidencial no decorrer do jogo.