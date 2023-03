Rodrigo Sousa substitui Reinaldo Ventura na Juventude de Viana

Era adjunto e assume o papel principal até final da época.

A Juventude de Viana informou esta quarta-feira que Rodrigo Sousa é o substituto de Reinaldo Ventura no comando técnico da equipa de hóquei em patins até final da temporada. "A Associação Juventude de Viana vem a informar que o treinador Rodrigo Sousa irá constituir a equipa técnica numa decisão interina, até ao final da época", pode ler-se em comunicado,

Rodrigo Sousa era adjunto do antigo internacional português e terá a missão de tirar a equipa da situação difícil em que se encontra no campeonato: ocupa o penúltimo lugar, com dez pontos em 22 jornadas.