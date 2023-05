Ricardo Ares, treinador do FC Porto: "Temos de vencer um jogo lá, em casa do Benfica..."

Declarações de Ricardo Ares após o jogo FC Porto-Benfica (5-2), o segundo das meias-finais do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins disputado no Dragão Arena, no Porto.

Sobre o jogo: "Iniciámos bem o jogo, fomos intensos e merecíamos mais golos na primeira parte pelo que fizemos. Tivemos depois alguns desequilíbrios que o Benfica podia ter aproveitado, mas o Xavi Malián [guarda-redes] teve uma atuação espetacular, mais uma vez."

Justiça: "Fomos merecedores da vitória e soubemos gerir bem os espaços e o jogo, ganhar e igualar a eliminatória. Temos de vencer um jogo lá, em casa do Benfica, e é isso que vamos tentar já no domingo [dia 28]".