Ricardo Ares, treinador do FC Porto: "O Benfica ter apenas duas faltas em 30 minutos..."

Declarações do treinador portista, Ricardo Ares, após o Benfica-FC Porto (5-3), quarta partida da final do play-off do campeonato

Sobre o jogo: "Foi um jogo com muitas alternâncias. Fizemos um bom jogo na primeira parte e estivemos muito equilibrados, sobretudo em termos defensivos, mas na segunda faltou-nos encontrar melhor os espaços no ataque. Dois erros nossos ditaram muito daquilo que foi o decurso da segunda parte."

Arbitragem: "Não tenho nada a dizer quanto à arbitragem, mas o Benfica ter apenas duas faltas em 30 minutos num jogo com estas características, é difícil de entender"

Decisão: "Agora temos um jogo para decidir o campeonato no Dragão Arena e é em casa que vamos ser campeões. Jogar em casa, com os nossos adeptos, dá uma energia extra aos jogadores e é isso que vamos tentar aproveitar. O Benfica ganhou os jogos em casa, mas creio que no cômputo geral estivemos a melhor nível, mas no play-off o que conta são as vitórias. Estamos totalmente confiantes de que vamos ganhar este campeonato".