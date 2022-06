Ricardo Ares sobre o Benfica-FC Porto: "Faltou um pouco de calma"

Declarações do treinador portista Ricardo Ares após o jogo Benfica-FC Porto (3-0), da final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins

Sobre o jogo: "Queríamos continuar na frente da eliminatória, mas não foi possível porque nos faltaram alguns aspetos importantes para discutirmos o jogo. Não conseguimos vencer e já só pensamos no terceiro jogo, que encaramos com toda a ambição."

Calma: "Sobretudo no ataque, acredito que nos faltou um pouco de calma para encontrarmos melhores espaços e situações. Isso seria sinónimo de maior eficácia, mas são coisas que acontecem. Creio que a ansiedade nos fez decidir pior, mas é uma situação normal de jogo que analisaremos e corrigiremos."

Ambição: "O que espero para quarta-feira é que entremos para ganhar. A ambição da equipa está intacta, continua exatamente igual. Temos de repetir o que fizemos bem no passado e evitar o que fizemos hoje num jogo que não correu bem. Agora resta-nos recuperar, olhar para o próximo jogo e reunir as máximas condições possíveis como fizemos durante toda a época. Estamos confiantes de que, com o apoio dos nossos adeptos e da nossa gente, iremos levar a melhor".