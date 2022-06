Ricardo Ares campeão na primeira época no FC Porto: "Melhor era impossível"

Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o Benfica (3-2)

Reação ao título: "Esta época, acredito que fomos os melhores, pois desde a segunda jornada que estávamos na frente."

O que fez a diferença? "O Benfica foi um adversário muito forte, como sempre. Mas acredito que merecíamos pelo que trabalhámos e pelo que conseguimos. A mentalidade dos jogadores foi a chave. O que aconteceu hoje já não serve para amanhã."

Temporada de estreia perfeita? "Sim, melhor era impossível. Só faltou a Elite Cup, que perdemos na final, mas estamos muito felizes."

Segredo para o sucesso: "A humildade e o querer ser melhores a cada dia. Essa é a nossa forma de trabalhar. O melhor é que há muito para melhorar e queremos mais."