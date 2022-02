Ricardo Ares: "Gostaria de dedicar esta vitória ao nosso grande presidente. Isto é para ele"

Declarações de Ricardo Ares, treinador de hóquei em patins do FC Porto, reproduzidas no site do emblema azul e branco, após o triunfo claro sobre o Sporting (3-7), no Pavilhão João Rocha.

Análise: "Sabíamos ao que vínhamos e estivemos muito organizados durante grande parte do jogo. Os jogadores interpretaram quase na perfeição a estratégia que tínhamos delineado e ainda pudemos contar com uma atuação espetacular do Mali na baliza. Foi um jogo contra um rival muito potente, contra quem soubemos criar perigo ao mesmo tempo que fomos eficazes. A equipa apresentou um rendimento muito bom na globalidade."

Dedicatória: "Gostaria de dedicar esta vitória ao nosso grande presidente [Pinto da Costa]. Isto é para ele, estamos muito orgulhosos de o podermos representar."