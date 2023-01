Ricardo Ares: "Frente ao Benfica conseguimos, com o Sporting não aconteceram"

Declarações do treinador portista Ricardo Ares após o jogo FC Porto-Sporting referente à 14.ª jornada do Nacional da primeira divisão de hóquei em patins, disputado no Dragão Arena, no Porto, que os leões venceram por 6-4

Sobre o jogo: "Correu-nos tudo mal na segunda parte. Fomos irregulares e situações defensivas habituais que na quarta-feira [frente ao Benfica] conseguimos trabalhar bem, hoje não aconteceram como tínhamos programado."

Mérito: "O Sporting fez um grande jogo e aproveitou muitas das situações de golo que teve. Eles foram eficazes e nos não estivemos precisos. É um jogo para analisarmos bem ao pormenor e temos de continuar a trabalhar."

As contas: "Eram três pontos muito importantes para continuarmos na frente e poder deixar o Sporting a cinco pontos. Era uma oportunidade boa para marcar uma posição, mas tudo está em aberto, continuamos na luta".