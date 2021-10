Ricardo Ares e vitória no FC Porto-Benfica: "Fizemos uma exibição quase perfeita..."

Declarações do treinador do FC Porto, proferidas esta quinta-feira, em reação ao triunfo (4-3) ante o Benfica, em jogo da sétima jornada do Nacional de hóquei em patins

Agradecimento e forma: "Devo agradecer aos adeptos por ter o Dragão Caixa cheio. Ajudou muito a equipa. Isto [triunfo por 4-3 sobre o Benfica] é para eles. As duas partes do jogo foram bem diferentes. Na primeira, fizemos uma exibição quase perfeita. Na segunda [parte], as bolas paradas tiveram eficácia a favor do Benfica. Não estivemos tão bem como na primeira parte, mas a equipa soube lutar, sofrer, o que é importante. O Benfica tem um plantel com muita qualidade. Há que seguir a trabalhar, estamos em boa forma."

Trabalho é palavra de ordem: "O campeoanto ainda vai na fase regular. Já tivemos épocas anteriores em que ficamos em situação favorável na fase regular, mas há que continuar a trabalhar. Falta muito para disputar ainda. Há que trabalhar a cada dia e neste momento vamos bem."