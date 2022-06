Ricardo Ares após FC Porto vencer Benfica: "Temos de manter os pés bem assentes na terra"

Ricardo Ares, treinador do FC Porto

Declarações do treinador Ricardo Ares após o FC Porto-Benfica (9-6), terceiro jogo da final do play-off

Pés assentes: "Foi um jogo com muitas possibilidades para ambos os lados, mas fomos mais felizes e eficazes nos momentos certos. Estamos na frente da eliminatória e a uma vitória do título, mas temos de manter os pés bem assentes na terra e amanhã já vamos treinar para preparar bem o próximo jogo."

Garra e união: "Viu-se a garra, a união e o espírito de luta desta equipa pela forma como reagimos quando ficámos em desvantagem no marcador. Este jogo já é passado e agora é preparar bem o próximo".

Feliz: "Contudo, estou muito feliz e orgulhoso da equipa. Num momento delicado e duro, os jogadores lutaram juntos para conseguir revirar o marcador e fizemos 2-1 [na final]. Já sabemos que, independentemente da forma como tenha corrido o jogo, o que conta é ganhar. Este é passado, tal como tudo o que aconteceu até agora e agora vamos trabalhar para preparar o próximo jogo e tentar ganhar. Já sabemos que não será fácil."

Hipótese de ser campeão nacional no sábado: " Temos de ter humildade e pensar que aquilo que nos vai servir é treinar muito bem amanhã [quinta-feira] e, como sempre, lutar como se fosse o último jogo, sabendo que temos ante nós uma possibilidade muito boa."

Ambiente no Dragão Arena: "É o melhor pavilhão no mundo do hóquei em patins e os adeptos demonstraram-no hoje. É inacreditável o apoio e a garra que dão à equipa, tal como todos os portistas. Agradeço-lhes muito e dedicamos a eles esta grande vitória".

Declarações ao Porto Canal