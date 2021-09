Ricardo Ares após FC Porto-Óquei: "Uma equipa complicada, com um bom guarda-redes"

Ricardo Ares, treinador da equipa de hóquei em patins do FC Porto

Declarações do treinador portista Ricardo Ares após o FC Porto-Óquei de Barcelos (4-3) da primeira jornada do Campeonato Nacional

Sobre o jogo: "O primeiro objetivo era ganhar e recuperar a confiança. A Elite Cup foi dura para nós porque queríamos ganhar. Creio que o staff e os adeptos podem estar orgulhosos com o que lutou a equipa contra uma equipa complicada, com um bom guarda-redes."

O processo: "Já na Elite Cup tivemos muitas chegadas à baliza e não concretizamos, mas a coragem, garra e raça dos jogadores virou o resultado. Estávamos a trabalhar bem, o ataque estava a funcionar, mas temos de trabalhar dentro do nosso modelo, precisamos de tempo. Vamos bem no processo, era importante ganhar e ficar com os três pontos e estamos muito felizes"