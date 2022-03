Ricardo Ares, a derrota com o Benfica e algo que está "claro" para o FC Porto

Declarações do treinador de hóquei em patins do FC Porto após a derrota por 4-1 em casa do Benfica, na ronda 20 do campeonato.

A derrota: "O trabalho segue igual. Temos muito claro em que momento da temporada temos de estar ao melhor nível. Hoje, não estamos felizes, o Benfica foi mais intenso, mas vem aí mais uma semana de trabalho, com a cabeça bem clara do que esta equipa tem de fazer."

O que faltou: "Na primeira parte, o Benfica esteve melhor, sobretudo nos minutos iniciais. Durante a segunda, indo atrás do marcador, faltou-nos calma, sobretudo numa fase de ataque. Tivemos opções de livre direto e bola parada que nos podia colocar em jogo, tal como o Benfica também teve".