Renato Garrido: "No hóquei há um princípio fundamental..."

Declarações após o jogo Itália-Portugal, que terminou com a vitória dos portugueses, por 7-0, da terceira jornada do Campeonato Europeu de sub-23, em Paredes

Renato Garrido (selecionador de Portugal): "Não quero adjetivar esta vitória com nada forte, mas Portugal foi uma equipa com um espírito incrível e os jogadores revelaram uma maturidade acima da média. O mérito é deles e estão focadíssimos no objetivo final. No hóquei há um princípio fundamental: quando melhor uma equipa defender, mais oportunidade terá de contra-atacar. Hoje estivemos a um nível formidável. O resultado de hoje, se calhar, não expressa a real valia das duas equipas. A Itália vinha de um pesado resultado diante da Espanha e o nosso quarto golo tranquilizou-nos bastante".

Alessandro Bertolucci (selecionador de Itália): "Fizemos uma primeira parte até boa, mas os primeiros seis, sete minutos do segundo tempo deitaram tudo a perder. Os meus jogadores acusaram os níveis físicos, mas devo parabenizar o seu esforço, face a uma seleção muito forte. O aspeto físico neste nível de competição é muito importante".