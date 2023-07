Renato Garrido: "Estávamos preparados para o adversário que íamos encontrar"

Declarações de Renato Garrido, selecionador português de hóquei em patins, após o triunfo por 7-4 na primeira jornada do Grupo A do Europeu.

O triunfo: "A equipa estava preparada para o adversário que íamos encontrar e sabíamos as dificuldades que nos iam criar. Fizemos três golos e fomos felizes na forma como os obtivemos, assim como acho que eles chegaram ao 3-2 com alguma felicidade. Na segunda parte, voltámos de uma forma diferente, muito mais consistentes e muito mais a jogar no erro do adversário."

Segue-se a Espanha: "É uma equipa completamente diferente, que quase nunca jogou junta, com muitas ausências e entradas de jogadores diferentes, portanto vamos ver. Ainda não tivemos oportunidade de ver esta seleção jogar em nenhum torneio. É totalmente diferente da seleção do Mundial. A verdade é que queremos ganhar, sabemos perfeitamente que eles são os grandes favoritos, mas estamos aqui para contrariar".