Renato Garrido: "Esta equipa tem um orgulho tremendo em representar Portugal"

Declarações após o jogo Espanha-Portugal, que terminou com a vitória lusa, por 10-9, da quarta jornada do Campeonato da Europa de hóquei em patins, em Paredes.

Renato Garrido (selecionador de Portugal): "Sabemos que as coisas não correram bem desde o início, como queríamos, mas esta equipa tem um orgulho tremendo em representar Portugal. Estamos preparados para todas as adversidades e hoje merecemos isto. Não somos invencíveis, mas vai ser muito difícil ganhar a esta equipa. Queremos continuar a ganhar e só queremos que o França-Espanha seja um jogo sério [Uma vitória de Espanha por um ou dois golos de diferença sobre a França retira Portugal da final]".

Rafa (jogador de Portugal): "Jogo muito atípico, para mais sendo um Portugal-Espanha. As emoções estiveram sempre à flor da pele, quero destacar o caráter desta equipa e a união do grupo. Sabíamos que precisávamos de ganhar o jogo, estamos vivos e vamos ver como corre com Andorra. Todos fomos decisivos".

Guillem Cabestany (selecionador de Espanha): "Fizemos o que estava planeado, creio que defendemos quase sempre bem, talvez menos nos últimos lances, mas não posso dizer muito num jogo com 19 golos. Temos de pensar já no jogo com a França, com o objetivo de vencer, chegarmos à final e sermos de novo campeões, que é o nosso grande objetivo".

Xavi Barroso (jogador de Espanha): "Sabíamos que íamos jogar contra tudo, mas foi atípico. Já temos a cabeça no jogo com a França e em tentar melhorar, procurando melhorar e ganhar, para estarmos na final, como tanto desejamos".