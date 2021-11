Renato Garrido: "Está a faltar-nos o último passe e clareza para marcarmos golos"

Declarações após o jogo Portugal-Itália, que terminou empatado 4-4, da terceira jornada do Campeonato da Europa de hóquei em patins, em Paredes:

Renato Garrido (selecionador de Portugal): "Sofremos um golo no início, mas reagimos sempre bem, criámos muitas oportunidades, mas estamos numa fase em que os ataques dos adversários, muitas das vezes, resultam em golo. Está a faltar-nos aquele último passe e clareza para marcarmos golos. Este empate vai obrigar a contas se amanhã [quinta-feira] ganharmos [à Espanha], e temos de ganhar de qualquer maneira. É mais uma final. Acreditamos muito e hoje ficámos com boas sensações. Com a Espanha vai ser um jogo muito mais tático, com eles a jogarem no nosso erro. Sabemos isso e depois é conseguirmos concretizar".

Gonçalo Alves (jogador de Portugal): "Queríamos entrar muito bem, mas sofremos um golo cedo. Ao contrário de ontem [terça-feira], não perdemos o foco e demonstrámos que continuamos vivos e a sonhar com o título. Este empate é um misto de desolação e ânimo, num jogo em que tivemos muitas oportunidades para vencer".

Alessandro Bertolucci (selecionador de Itália): "Ainda há possibilidades de chegarmos à final, estamos aqui para ganhar e demonstrámos isso. O empate é um pouco ingrato para nós e acontece, na minha opinião, devido a erros táticos, que resultaram em golos, e técnicos, com decisões de arbitragem que nos penalizaram".

Alessandro Verona (jogador de Itália): "Temos de estar contentes com a nossa prestação no jogo, que controlámos durante muito tempo. Tenho ainda de rever um lance no final, de que resultou o empate de Portugal, uma vez que um colega mais próximo do mesmo me assegurou que não era grande penalidade. A ser assim, [o empate] foi injusto para a Itália".