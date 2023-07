Renato Garrido: "Como dizia António Livramento, sempre desconfiados"

Declarações do selecionador Renato Garrido na zona de entrevistas rápidas após o jogo Portugal-França (3-1), da terceira jornada do Grupo A do Campeonato da Europa de hóquei em patins

Sobre o jogo: "Foram duas partes distintas, porque há um cansaço acumulado e os jogadores têm sido inexcedíveis. Só eles sabem o esforço que têm feito com esta temperatura elevadíssima. Isto está a exigir deles algo que têm que superar e temos conseguido ultrapassar essa adversidade física, que é colocada pelo excesso de calor."

Princípios de jogo: "Vamos tentando manter os nossos princípios de jogo e, hoje, fomos uma equipa que defendeu muito bem, aproveitando as transições, tendo em conta as características da França. Tentámos gerir o jogo e desgastá-los, a jogar um bocadinho mais no erro a nível defensivo e acho que foi isso que conseguimos."

[Frente a Inglaterra, nos quartos de final] Sem facilitismos, pois não há jogos fáceis e, como dizia António Livramento, sempre desconfiados. É assim que vamos encarar o jogo de amanhã [quinta-feira] com a Inglaterra e tentar também, se possível, fazer uma gestão de esforço para estarmos preparados para a fase final".