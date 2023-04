Renato Garrido após derrota frente à Espanha: "Temos aqui jovens que vão ser o futuro"

Declarações de Renato Garrido, selecionador nacional de sub-23 de hóquei em patins, após a derrota por 1-2 de Portugal na última jornada do Campeonato Europeu, frente à Espanha.

Análise: "A Espanha esteve por cima até ter feito o primeiro golo. Quando chegámos ao empate fomos a equipa mais dominadora até ao final do jogo. Não há vitórias morais, eles marcaram mais golos do que nós. Nós tivemos oportunidades, não conseguimos concretizar. Mas estivemos muito bem, com uma equipa muito forte e um jogo muito adulto. Com duas equipas taticamente muito evoluídas, com uma dinâmica de jogo interessante".

Como digere este resultado? "Tenho pena porque esta malta merece muito pelo que trabalhou, pelo que trabalha, pelo caráter que tem. Portugal tem aqui jovens que vão ser, com certeza, o futuro. Foi surpreendente trabalhar com eles estes dias. E ter reparado que a curto prazo vou ter aqui profissionais a trabalhar nas melhores equipas portuguesas. Mas não há vitórias morais. Tudo fizemos. No pormenor eles foram superiores. Marcaram dois golos".

