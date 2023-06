Reinaldo Ventura orienta a Sanjoanense em época de centenário

Antiga glória do FC Porto e que tinha saído do Juventude de Viana, a meio da época agora finda, vai orientar o emblema da II Divisão - zona norte.

Reinaldo Ventura vai ser o treinador da Sanjoanense, da II Divisão - Zona Norte, na próxima temporada. A antiga glória do FC Porto e da Seleção Nacional, que também passou por Barcelos, Viareggio (Itália) e Juventude de Viana, onde se retirou, num total de 38 títulos nacionais e internacionais, tinha saído precisamente do Juventude de Viana a meio da época agora finda, formação que acabou por descer ao segundo escalão, mergulhada em problemas financeiros e salários em atraso.

O antigo hoquista irá, então, abraçar o projeto dos alvinegros que estão às portas do centenário, a ser comemorado a 25 de fevereiro do próximo ano. O objetivo passará pelo regresso à I Divisão, de onde a Sanjoanense desceu em 2021/22, sendo que Ventura contará com várias caras novas, quase todas elas vindas do primeiro escalão: Guilherme Pedruco, guarda-redes que estava no despromovido Parede, Nuno Araújo, vindo da Oliveirense, Rúben Pereira, ex- HC Braga, Andrés Zapata, que estava com Reinaldo no Juventude de Viana, e Alex Mount, inglês formado na Sanjoanense que jogava no Grossetto, de Itália, que disputou as meias-finais da Serie A.

Além disso, David Zapata, que fez parte do Juventude Pacense, campeão da zona norte, e Miguel Afonso, que ajudou o CH Carvalhos a subir à I Divisão, completam o naipe de reforços. Saíram Marcelo Silva (Termas, III Divisão), Nuno Magalhães (retirou-se), Luís Filipe (Famalicense, I Divisão), Gonçalo Ribeiro, Duarte Terra (Ac. Feira, II Divisão), Alexandre Barreira (Ac. Feira, II Divisão), João Cruz (Ac. Feira, II Divisão), João Candeias e Tiago Almeida (HA Cambra, II Divisão). Renovaram André Couto (GR), João Ramalho, Hugo Santos e José Almeida.

A Sanjoanense é um dos históricos da modalidade em Portugal e tem, no palmarés, três títulos nacionais da II Divisão e uma Taça das Taças, ganha em 1986.