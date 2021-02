Reinaldo Garcia sobre o FC Porto-Sporting: "É um momento duro aquele que estamos a passar"

O FC Porto está no primeiro lugar, com 47 pontos, mais dois do que o Óquei de Barcelos. Recebe o Sporting este sábado

Uma semana depois de assumir a liderança isolada do Campeonato Nacional de hóquei em patins, o FC Porto recebe o Sporting, no Dragão Arena, na 21.ª jornada da prova. O jogo stá marcado para as 14h00 de sábado

Reinaldo García, capitão do FC Porto, fala de um clássico numa semana que "está a ser particularmente difícil para toda a família portista. É um momento duro aquele que estamos a passar, mas dentro do campo vamos dar tudo", disse ao site do clube, referindo-se a Alfredo Quintana.

O FC Porto está no primeiro lugar, com 47 pontos, mais dois do que o Óquei de Barcelos, que tem mais um jogo disputado. O Sporting está na quinta posição, com 36 pontos e três jogos a menos.

A liderança: "O objetivo agora é mantermo-nos na primeira posição. Foi muito difícil chegar lá, mas conseguimos com muito trabalho. Sabemos que vai ser ainda mais difícil mantermos a liderança, mas pensamos sempre jogo a jogo e não há segredos, é simplesmente o trabalho diário que fazemos. Acreditamos no nosso trabalho e os resultados estão à vista."

O clássico: "Vai ser um jogo de grande nível e de dificuldade máxima. Esperamos o melhor Sporting, pois é uma equipa muito competitiva com grandíssimos jogadores. Tem excelentes individualidades, tanto atrás como à frente. Sabemos que a dificuldade vai ser máxima, mas esperamos estar à altura."

O momento da equipa: "Sem dúvida que estamos num bom momento. No início as pessoas comentavam que o FC Porto não estava bem por termos pedido em casa do Benfica e do Sporting, mas são derrotas que podem acontecer naturalmente. É no fim do campeonato que se fazem as contas. Este ano é diferente, pois há play-off, mas a nossa intenção é continuar em primeiro para termos a nosso favor o fator casa, que é sempre muito importante."

A semana: "Esta semana está a ser particularmente difícil para toda a família portista. É um momento duro aquele que estamos a passar, mas dentro do campo vamos dar tudo."