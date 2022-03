Reinaldo Garcia renova pelo FC Porto: "Não é fácil estar num clube desta dimensão..."

Declarações de Reinaldo Garcia depois de renovar pelo FC Porto por mais uma temporada

Sobre a renovação: "É como um sonho. Quando nós, atletas, começamos a jogar hóquei, temos a aspiração de chegar a seniores. Eu queria vir para a Europa e para um grande clube e, quando estás num clube como o FC Porto tantos anos, é um sonho. Não é fácil estar num clube desta dimensão tanto tempo, é preciso muito trabalho, sorte também, há vários fatores em jogo para isso acontecer. É um sonho poder continuar a representar este emblema ao mais alto nível e estou muito feliz por poder continuar aqui durante mais uma época"



A longevidade: "Gosto de desafios e são tempos diferentes. Antigamente, acabava-se a carreira mais cedo, mas hoje há mais cuidados, o trabalho é mais específico e eu cuido-me bastante nesse sentido. É a única maneira, na minha idade, de continuar a um bom nível. Vou continuar a cuidar-me, a trabalhar diariamente e a tentar aprender com os meus colegas e com os erros. Há sempre algo a melhorar, mesmo sendo o mais antigo da equipa, é a minha maneira de pensar. Não sei tudo e é nisso que penso no dia a dia para poder continuar a evoluir."



Os títulos na memória: "Acho que não tenho um título de campeão nacional favorito, mas, a eleger um, escolho o primeiro, ainda em Fânzeres, porque foi o primeiro como sénior e o primeiro do "deca", e depois o meu sétimo, o do regresso."



O chapéu ao Benfica: "Não ligo muito aos golos, sinceramente. Eu sou mais um jogador de construir, de assistir, mas logicamente que gosto de marcar golos, todos gostam. Há um de que me lembro: foi aqui no Dragão Arena, contra o Benfica, um chapéu que fiz ao guarda-redes e que para mim foi bonito. Nesse jogo, ganhámos bem ao Benfica e gostei desse golo."



Sobre Pinto da Costa: "Apesar de parecer que está só no futebol, o presidente está muito presente nas modalidades. Nos momentos importantes, ele está sempre aqui. A relação que tenho com ele é muito cordial, logicamente não falamos todos os dias, mas quando é preciso que algo aconteça ou quando precisamos de alguma coisa, está sempre disposto a ajudar-nos. Ele foi dirigente do hóquei em patins e tem um carinho especial pela modalidade. Todo o apoio que ele nos dá é fenomenal e com certeza vai continuar a fazê-lo."

Declarações à comunicação do FC Porto