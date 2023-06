Reinaldo García diz adeus, mas deixa os patins no Museu FC Porto

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Jogador argentino deixa os dragões. Esteve 14 anos no FC Porto e era o capitão

Reinaldo García, defesa/médio do hóquei do FC Porto que deixa o clube rumo aos italianos do GSH Trissino, entregou os seus patins ao Museu FC Porto.

"É uma honra fazer parte da história do clube. Fico muito feliz por contribuir para o Museu e para a nossa modalidade, que é importante que seja vista e recordada", afirmou aos meios do clube

No momento da despedida, Reinaldo García deixou os seus patins no Museu FC Porto



O capitão, de 40 anos, atuou pelos "dragões" entre 2001 e 2007 e de 2015 a 2023, tendo conquistado 24 troféus, dois dos quais internacionais, nesse duplo período, que ainda foi intercalado por experiências com os espanhóis do Liceo da Corunha e do Barcelona.

Além de nove campeonatos, seis Taças de Portugal, seis Supertaças António Livramento e uma Elite Cup, Reinaldo García arrebatou uma Taça Intercontinental e uma Liga dos Campeões pelo FC Porto, no qual fez 234 golos em 578 jogos, dispersos por 14 épocas.

O campeão mundial de seleções pela Argentina, em 2015, sai em fim de contrato, um dia depois de os "dragões" terem oficializado as despedidas do defesa/médio internacional espanhol Xavier Barroso e do guarda-redes Tiago Rodrigues, habitual suplente.

Em 2022/23, a formação comandada pelo espanhol Ricardo Ares conquistou a Liga dos Campeões, quebrando um "jejum" de 33 anos, e a Elite Cup, mas falhou a revalidação do cetro de campeão nacional e da Taça de Portugal e perdeu a Supertaça para o Benfica.