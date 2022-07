Reinaldo Garcia após o título do FC Porto: "Não sei se faz sentido o play-off"

Reinaldo Garcia, argentino de 39 anos, já renovou contrato, vai para a 14.ª época no FC Porto e soma nove campeonatos

"Este é o melhor campeonato do Mundo e estivemos isolados no primeiro lugar desde a segunda jornada. Também ganhamos na primeira, mas na segunda, pela diferença de golos, fomos nós para a frente. Fomos muito regulares e merecíamos este título. Não é só com merecimento que se consegue, mas fazendo dentro de pista aquilo que trabalhámos no dia a dia", disse Reinaldo Garcia a propósito do 24.º título de hóquei em patins conquistado anteontem pelo FC Porto.

"Inconscientemente, uma época inteira resume-se num jogo e há que ter mais cautela em todos os pormenores. Estivemos sempre à procura de elevar o nível de jogo e queríamos sempre marcar e estar organizados na defesa. Tentámos fazer tudo para conseguir esta vitória e conseguimo-la", continuou o capitão dos azuis e brancos, que a seguir foi questionado sobre o instante em que subiu alguns andares do Dragão Arena para desfraldar, no varandim, a "bandeira de campeão", que ficou ao lado de uma outra do hóquei em patins (campeão do Mundo), da do tricampeonato de andebol e da do bi do voleibol feminino: "Foi a primeira vez que fizemos isto e foi bonito estar ali. Aquele momento representa o trabalho de toda uma época fantástica e o poder desfrutá-lo com todos os intervenientes e, logicamente, com o público que sempre nos apoiou em momentos relevantes, é muito gratificante".

Reinaldo chegou a Portugal pela porta dos dragões com apenas 18 anos e assume um sentimento forte pelo emblema que carrega ao peito pela 13.ª temporada, embora não consecutiva. "Já são muitos anos neste clube e é inevitável o carinho que sinto pelo FC Porto. Como sempre recordo, foi este clube que me abriu as portas da Europa e, por isso, estarei eternamente grato. Gosto muito, muito deste clube, sinto-me portista mesmo de sangue", afirmou de forma categórica o defesa/médio argentino.

Reinaldo Garcia abordou também o sistema competitivo do Nacional de hóquei em patins. "Num campeonato tão competitivo como este, no qual, jogando contra o último classificado, se não estivermos mesmo focados podemos perder, não sei se faz sentido o play-off", questionou-se o internacional argentino. "A fase regular já é muito exigente. E, depois de a cumprir, até pode acontecer que fiquemos no primeiro lugar e sejamos eliminados por uma equipa que tenha estado menos bem até aí", reforçou.