Reinaldo García, após o nono título de campeão: "Todos são especiais"

Declarações do jogador do FC Porto, no final do encontro com o Benfica (3-2)

Sentimento após a vitória: "É fantástico. Este era o título mais importante. O objetivo foi cumprido. Merecíamos, fomos a equipa mais constante. Trabalhámos imenso e parabéns para o público."

Que sabor tem o nono título? "Todos são especiais. Este custou, sofremos muito. Lutámos muito. O mais importante é que nos mantivemos juntos."