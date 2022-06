Reinaldo Garcia antecipa Benfica-FC Porto: "Queremos acabar esta final no quarto jogo"

Declarações do capitão portista Reinaldo Garcia na antevisão do Benfica-FC Porto, quarto jogo da final do play off do campeonato

A liderança da eliminatória: "Dificuldades já sabíamos que íamos encontrar, pois é uma final. É uma final em que cada jogo é diferente. Não podíamos pensar no primeiro jogo que fizemos em casa, que foi muito bom, nem no da Luz, em que criámos muitas oportunidades apesar de não termos conseguido marcar. Já sabíamos que este jogo ia ser totalmente diferente dos dois anteriores, mas tínhamos de fazer aquilo que temos trabalhado durante toda a época. Tentámos impor o nosso jogo e era isso que queríamos."



Aprender com os erros: "Podemos olhar para o primeiro jogo que fizemos lá e partir daí, mas o treinador é que sabe o que vamos fazer e o que é melhor para nós. Vamos preparar-nos bem, mas já sabemos que não podemos cometer erros em pormenores que fazem a diferença e que temos de entrar para ganhar. Queremos acabar esta final no quarto jogo."



Juntar o campeonato à Taça de Portugal e à Taça Intercontinental: "Pensamos que todo o trabalho de uma época se vai resumir em mais um ou dois jogos, que queremos ganhar. Queremos concretizar o objetivo que traçámos há 10 ou 11 meses. Temos trabalhado muito bem até aqui e queremos acabar da melhor maneira".

Declarações à comunicação do FC Porto