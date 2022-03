Reinado García prolonga contrato com o FC Porto

O defesa/médio, de 39 anos, terminava contrato no final desta temporada

O FC Porto anunciou esta terça-feira a renovação de contrato de Reinaldo García até 2023. O defesa-médio, de 39 anos, terminava contrato no final desta temporada, mas vai ficar, pelo mais menos, mais um ano nos azuis e brancos.

O argentino chegou ao FC Porto, ainda com idade júnior, em 2001. Tendo-se destacado ao servoço do Olimpia Patín Club, o defesa-médio manteve-se no FC Porto até 2009, ajudando o clube a somar os primeiros seis títulos do famoso decacampeonato alcançado entre 2001/02 e 2010/11.

Nalo saiu depois para o Liceo da Corunha, em Espanha, para após duas épocas ingressar no Barcelona, onde esteve seis anos. Em 2015 regressou ao FC Porto.