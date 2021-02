Regresso da Oliveirense após duplo adiamento da passagem pelo Dragão

Veja as imagens do primeiro treino da formação de Oliveira de Azeméis, após duas semanas de isolamento

A Oliveirense voltou aos treinos esta sexta-feira, depois de uma paragem de duas semanas, devido a casos de covid-19. A equipa de Oliveira de Azeméis esteve em isolamento e teve de adiar o encontro com o FC Porto, no Dragão Arena, relativo à 13.ª jornada e que já tinha sido adiado, também por causa de testes positivos à covid-19 no plantel dos azuis e brancos.

Além do segundo adiamento do jogo entre candidatos ao título, a Oliveirense também adiou os encontros com Riba d'Ave e Tomar. A partida com a Sanjoanense também foi reagendada, mas por causa do piso escorregadio do pavilhão de São João da Madeira.

O próximo encontro da Oliveirense, quinta classificada do campeonato liderado pelo Barcelos, é no dia 13, com a receção ao Tigres, o último da tabela.

A equipa orientada por Paulo Pereira já está em pista e o clube fez questão de divulgar as primeiras imagens nas redes sociais.