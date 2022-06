Rafa antecipa FC Porto-Benfica: "Numa altura destas, já nada nos surpreende"

Rafa fez a antevisão do FC Porto-Benfica, jogo 1 da final do play-off do campeonato de hóquei em patins

A final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins arranca esta quinta-feira, quando o FC Porto receber, a partir das 15h00, o Benfica, no Dragão Caixa.

Do lado azul e branco estará Rafa, que em declarações à comunicação portista abordou o arranque da decisão final.

"Desde o início da época que esperávamos chegar a esta altura como estamos, acabando a fase regular em primeiro e estando ainda sem derrotas no play-off. O objetivo era estar na final, independentemente de ganharmos 3-0 ou 3-2 nas meias-finais. Estamos numa boa fase, vimos somando vitórias e isso também traz confiança", disse.

"Sabendo que temos o fator casa a nosso favor nesta final, só podemos estar confiantes. No entanto, sabemos que, quando a final começar, isso vai valer de pouco. A prova disso é que o Benfica está na final sem ter tido o fator casa a favor nas meias-finais. Se tiver que ser em três ou em quatro, será. Se tiver que ser em cinco jogos, que seja. O que interessa é levantar a taça no final do campeonato", concluiu.

Sobre o adversário, o nove dos portistas disse não ter ficado supreendido com o facto do Benfica ter eliminado o Sporting. "Numa altura destas, já nada nos surpreende. Muita gente esperava que fosse o Sporting, por ter o fator casa a favor e por ter sido mais regular na fase regular, mas o desporto é mesmo assim. Nesta altura os jogos são tão equilibrados que é difícil fazer previsões. Seja qual for o adversário, o que interessa é que o FC Porto está nesta final e temos é de nos preocupar connosco. Agora é o Benfica e encaramos o Benfica com o objetivo de ganhar esta final", revelou.

Mas, será que o FC Porto parte como favorito? Rafa fez as contas e respondeu: "Temos a vantagem de jogar o jogo decisivo no Dragão Arena, caso seja necessário. Se calhar este ano esse fator é mais importante do que era no ano passado, pois ainda não havia público. Pode ser uma vantagem para nós, mas nesta altura da época, depois de tantos meses de trabalho, a adrenalina de uma final deixa o cansaço para trás. Antes de pensar num possível quinto jogo, há três ou quatro antes e o equilíbrio será a nota dominante. Tudo pode acontecer", concluiu.