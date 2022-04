"Quase tantos seguranças e polícias como adeptos, oxalá fosse sempre assim"

Declarações de Rui Neto, treinador do Óquei de Barcelos, após a derrota com o FC Porto, nos penáltis, nas meias-finais da Taça de Portugal de hóquei em patins.

Análise: "É fácil fazer uma análise ao jogo. Se pudesse teria de haver dois vencedores, mas alguém tinha que ganhar. Fomos menos felizes que o FC Porto, mas foi um jogo muito equilibrado. Se calhar, a altura mais decisiva da partida, para mim, foi depois de termos feito o 3-2 no prolongamento. Tivemos ali a parte final do prolongamento com situações que poderíamos ter resolvido, mas não conseguimos. Sabemos que com uma equipa como o FC Porto a qualquer momento podemos sofrer um golo. Dentro do espetáculo de hóquei em patins acho que era difícil pedir mais do que isto."

Felicitações ao FC Porto e elogios aos jogadores e Federação: "Parabéns ao FC Porto pela vitória, parabéns aos meus jogadores pelo caráter. Parabéns à Federação pela organização e pela segurança. Quase tantos seguranças e polícias como adeptos, oxalá fosse assim em todos os jogos, mas não é."