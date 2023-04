Quarteto de históricos motivado para vencer a Taça de Portugal de hóquei patins

O Sporting, FC Porto, Óquei de Barcelos e Tomar demonstraram ambição na antecâmara da final four da Taça de Portugal de hóquei em patins

O Sporting, FC Porto, Óquei de Barcelos e Tomar demonstraram ambição na antecâmara da final four da Taça de Portugal de hóquei em patins, que se disputa no fim de semana em Tomar.

O treinador do FC Porto, campeões em título, manifestou "expectativas muito grandes" de "voltar a conquistar" o troféu, com Ricardo Ares a mostrar cuidado com um Tomar "muito bem organizado", que vão defrontar na meia-final, no sábado.

Do lado dos tomarenses, a ambição de Nuno Lopes é respeitar os "azuis e brancos", mas confiar nos "jogadores de muito valor", com o grande jogo da ronda a opor "leões" aos minhotos a caminho da final de domingo, agendada para as 15:00.

"Nós somos uma equipa feliz e com claras expectativas de estar no domingo a discutir a final. Qualquer um dos quatro pode conquistar a Taça", declarou Paulo Freitas, técnico do Óquei.

Do lado dos verdes e brancos, Alejandro Domínguez antecipa um duelo "muito complicado" antes da final, que será "decidido nos detalhes", quando procuram a primeira Taça desde 1990.