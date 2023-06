Declarações de Alejandro Domínguez, treinador do Sporting, após a derrota por 4-2 em casa do Benfica, no terceiro jogo da final do play-off de hóquei em patins.

A derrota: "Nada mudou na segunda parte. Tínhamos um plano e executámo-lo. Eles entraram fortes nos primeiros minutos, pressionaram-nos muito, mas depois conseguimos passar bem o bloqueio e conseguimos jogar um bom hóquei, tanto a nível defensivo como ofensivo. O problema é que encaixamos quatro golos de bola parada."

Quarto jogo decisivo no pavilhão João Rocha: "Quando entrei no balneário, a equipa estava muito afetada emocionalmente. A mensagem que lhe transmiti é que isto ainda não acabou. Trabalhámos muito até aqui e vamos com este espírito, até ao ultimo segundo do último jogo, para tentarmos chegar ao título nacional."

Recuperar: "Há que dar tempo e espaço para os jogadores recuperarem em termos anímicos. Estou seguro de que a equipa vai dar uma boa resposta para ganharmos esse jogo em nossa casa. Depois, na próxima quarta-feira, teremos novamente 50 minutos num ambiente muito hostil para decidirmos o título. Já demonstrámos que podemos ganhar aqui".