Puzzle da Luz perde uma peça: Pablo Álvarez desfalca Benfica na final

Argentino está lesionado e vai ser operado ao ombro esquerdo.

Está criado um dado novo, que poderá mudar a estratégia de um dos lados do jogo três da série à melhor de cinco do play-off que decide o campeão nacional. O Benfica anunciou que Pablo Álvarez, melhor marcador, sofreu "um traumatismo direto do ombro esquerdo, do qual resultou luxação da articulação acromio-clavicular", no jogo do passado domingo, no Pavilhão João Rocha, que o Sporting ganhou. A grande figura do hóquei argentino será operada na sexta-feira e forçada a paragem prolongada.

Esta noite, a nova edição do dérbi dirá se Nuno Resende volta a optar pelo internacional sub-23 Jotta ou se recupera Edu Lamas que, diz-se, foi afastado devido ao compromisso futuro com o FC Porto. Com a final empatada e jogos de três em três dias, os treinos são de recuperação, não se esperando grandes mudanças.