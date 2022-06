PSP deteve adeptos do Benfica antes de jogo com o Sporting, avança a CNN

Força policial pôs fim a confrontos entre fãs dos dois emblemas lisboetas, através do disparo de balas para o ar, e procedeu à detenção e transporte para uma esquadra local

Um conjunto de quatro adeptos do Benfica foi detido, segundo avança a CNN, por agentes da Polícia de Segurança Pública minutos antes do segundo jogo contra o Sporting, relativo à meia-final do campeonato, nas imediações do Pavilhão da Luz.

De acordo com a estação televisiva, esses adeptos encarnados arremessaram garrafas e várias pedras a um grupo de 20 fãs sportinguistas, associados a uma claque e que não tinham bilhete, quando chegaram ao perímetro do recinto benfiquista.

Os adeptos de Benfica e Sporting envolveram-se, depois, em confrontos e estes só terminaram com a intervenção de elementos da PSP, através do disparo de balas para o ar. Findados os desacatos, a força policial presente procedeu à detenção dos quatro elementos encarnados e transportou-os, de seguida, para uma esquadra local.

Os incidentes ocorridos nas imediações do Pavilhão da Luz, que depois acolheu mais um jogo da meia-final entre Benfica e Sporting, marcado e manchado por agressões entre jogadores, resultaram num agente ferido e danos numa viatura policial.