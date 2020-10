Provas europeias suspensas até ao final de 2020

Organismo que tutela o hóquei em patins na Europa avança com a medida, depois de ouvir os clubes, cuja associação europeia já tinha feito um alerta

Depois de terem sido adiados 12 jogos das competições europeias, devido à pandemia, agora o comité europeu (World Skate Europe) suspende todos os encontros até ao final deste ano.

Já tinha havido um pedido da Associação Europeia de Clubes para que a competição fosse adiada e agora o comité europeu, que auscultou os clubes, acabou por adiar a Liga Europeia, Taça WSE e Euroliga feminina, cujo arranque estava previsto para o dia 7 de novembro.

Na Liga Europeia competem Benfica, Sporting, FC Porto, Oliveirense e Barcelos. Na Taça WSE, Portugal é representado por HC Braga, Sanjoanense e Riba d'Ave. Na Euroliga feminina jogam Benfica, CACO e Stuart Massamá.

Recorde-se que os responsáveis pela competição de hóquei em patins em França, Alemanha e Suíça também já suspenderam as suas provas internas.

COMUNICADO DA WORLD SKATE EUROPE



"Conforme já referidos nos diversos comunicados oficiais sobre a continuada degradação da situação pandémica, mais nuns países do que outros, mas que acabam por dificultar pelos mais diversos motivos e medidas governamentais, tornando ingerível mas também uma desvirtuação de cada modelo competitivo, este comité da WSE-RH, em reunião do dia 27 de outubro de 2020, concluiu que seria de SUSPENDER com efeitos imediatos as competições da EUROLEAGUE e FEMALE LEAGUE Cup, ate ao dia 31 de dezembro de 2020.



Também e em complemento do que foi referido no Comunicado Oficial 25, ponto 3, do dia 18 de outubro de 2020, as competições da WS EUROPE Cup, ficam adicionalmente suspensas até ao dia 31 de dezembro de 2020.



Face ao acima, a WSE-RH irá desenhar um novo modelo competitivo para cada competição, e cujas regras em devido tempo serão discutidas com os clubes de cada competição, num formato já habitual neste período pandémico, por videoconferência."