Promessa de 19 anos brilha no Valongo e está na rota do FC Porto

Diogo Barata foi igualmente alvo de interesse de Sporting e Benfica.

Diogo Barata, defesa-médio do Valongo, pode ser reforço do FC Porto para 2022/23. Os dragões têm o o jogador de 19 anos na mira, tendo este sido igualmente alvo de interesse de Sporting e Benfica.

Barata, formado no Valongo e que integra a equipa de Edo Bosch está perto de ser o segundo jogador deste emblema, no espaço de uma época, a reforçar o FCPorto, depois desta temporada ter sido Carlos Ramos a vestir de azul e branco.

Recorde-se que também o avançado do Noia, Roc Pujadas, de 19 anos, pode ser reforço do clube , mas apenas dentro de duas épocas. O FC Porto é o líder do campeonato, com cinco jornadas disputadas, enquanto o Valongo ocupa o sexto lugar.