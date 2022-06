Primeiro Ferran Font, depois Pedro Henriques: jogadores atingiram adversários no pescoço

Segundo jogo da meia-final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, entre Benfica e Sporting, foi bastante "aceso".

O segundo jogo da meia-final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, entre Benfica e Sporting (triunfo encarnado por 3-2), foi bastante "aceso". Além da enorme confusão nos segundos finais da partida, também a primeira parte ficou marcada por algumas paragens devido aos ânimos bastante exaltados entre os jogadores.

Tudo começou com uma alegada agressão de Ferran Font, jogador do Sporting, a Pedro Henriques, guarda-redes do Benfica, logo no início do primeiro tempo. Depois, ainda na primeira parte, o guarda-redes do Benfica respondeu, tirando satisfações com o hoquista espanhol do Sporting. Ambos encostaram as mãos na cara um do outro e Pedro Henriques retribuiu a "maldade" anterior, acertando com o stick no pescoço de Ferran Font.

Nota também para agressão de Lucas Ordoñez (jogador do Benfica) a Ângelo Girão (guarda-redes do Sporting). A equipa de arbitragem optou por não sancionar nenhum dos jogadores, em ambas as situações.

Veja os dois momentos: