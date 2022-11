Presidente da República felicita seleção de hóquei em patins, vice-campeã do Mundo

A seleção portuguesa de hóquei em patins falhou no domingo a revalidação do título de campeã mundial, ao perder com a anfitriã Argentina por 4-2, na final da edição 2022, no "estádio" Aldo Cantoni, em San Juan

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou esta segunda-feira a seleção de hóquei em patins, que se sagrou vice-campeã do mundo, após perder com a Argentina por 4-2, desejando "novos e maiores" êxitos no futuro.

"O Presidente da República falou, esta manhã, ao telefone com o selecionador nacional de hóquei em patins, Renato Garrido, a quem felicitou pelo comportamento da equipa nacional no campeonato mundial, que ontem [domingo] terminou na Argentina, que se bateu com galhardia e dedicação, tendo-se consagrado vice-campeã, mais desejando novos e maiores êxitos no futuro", lê-se no site oficial da Presidência.

Também o primeiro-ministro, António Costa, felicitou a seleção de hóquei em patins, destacando um resultado que "orgulha" Portugal.

A seleção portuguesa de hóquei em patins falhou no domingo a revalidação do título de campeã mundial, ao perder com a anfitriã Argentina por 4-2, na final da edição 2022, no "estádio" Aldo Cantoni, em San Juan.

Um "bis" de Henrique Magalhães, aos dois e 16 minutos, deu dois golos de vantagem à equipa das "quinas", mas, os benfiquistas Pablo Alvarez, aos 24 e 39, e Carlos Nicolía, aos 32, de livre direto, e o portista Ezequiel Mena, aos 50, selaram a reviravolta.

Leia também Hóquei em Patins Hélder Nunes muito crítico com a arbitragem: "Agressões atrás de agressões..." Hélder Nunes, hoquista da Seleção portuguesa e do Barcelona, criticou a arbitragem do Portugal-Argentina (2-4), da final do Mundial de hóquei em patins, dizendo que houve muitas agressões por parte de jogadores argentinos que não foram punidas. O português lamentou ainda, em declarações à rádio Antena 1, o facto de a organização ter "cortado" o hino antes que este terminasse.

O conjunto argentino "vingou" o desaire na final de há três anos (1-2 nos penáltis, após 0-0, em Barcelona), para somar o sexto título, repetindo 1978, 1984, 1995, 1999 e 2015, enquanto Portugal continua com 16, a um da recordista Espanha.