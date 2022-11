Portugal volta a golear e está nas meias do Mundial de sub-19

Portugal goleia Colômbia e está nas meias-finais do Mundial de sub-19 de hóquei em patins

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-19 goleou a Colômbia por 9-0, na quarta jornada do grupo A do Mundial da categoria, assegurando o apuramento para as meias-finais como primeiro no grupo.

Na competição que está a decorrer em San Juan, na Argentina, a seleção lusa, que ao intervalo já vencia por 4-0, marcou os golos por intermédio de Vitor Oliveira, com Tiago Sanches, Diogo Pernas, Miguel Henrique e Filipe Martins a bisarem todos na partida.

Com este triunfo, Portugal assegurou o primeiro lugar do Grupo A com 10 pontos, os mesmos que a Espanha, que termina em segundo e também está apurada para as meias-finais.

A seleção lusa aguarda agora pelo desfecho do Grupo B, que conta seleções de Itália, Argentina (anfitriã), Chile, México e Suíça, para saber quem será o seu adversário nas meias-finais da competição.

Portugal já sabe que não vai defrontar a Argentina, vencedora do Grupo B, com o seu adversário a sair do lote composto pela Itália, Chile ou Suíça.