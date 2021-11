Portugal vence Viana no primeiro teste para o Europeu

Seleção Nacional está em estágio no Luso, onde prepara o Europeu de Paredes (15 a 20 deste mês)

No primeiro jogo de preparação para o Europeu (Paredes, 15 a 20), a Seleção Nacional venceu a Juventude de Viana, por 7-2 (1-1 ao intervalo).

Frente ao 12.º classificado do campeonato, marcaram Diogo Rafael, Rafa, Hélder Nunes, Jorge Silva e João Rodrigues (3). Amanhã, a seleção tem novo teste (HC Braga, 21h00), inserido no estágio do Luso.

A partir de dia 8, a equipa muda-se para Paredes, defrontando o Valongo (dia 9, 21h00) e França (dia 12, 21h00).

No Europeu, jogando sempre às 21h45, estreia-se com Alemanha (dia 15), seguindo-se França (16), Itália (17), Espanha (18) e Andorra (19). A final disputa-se no dia 20, às 20h00.

Atual campeão mundial, Portugal luta por reaver o título europeu perdido, em 2018, para Espanha.