Portugal vai discutir com Espanha título do Europeu sub-17 de hóquei em patins

Portugal e Espanha decidem o título no sábado, às 17:00, sendo que o rival ibérico tem vantagem na diferença de golos, pelo que lhe basta o empate para conquistar o título.

A seleção portuguesa de hóquei em patins somou a quarta goleada consecutiva no Europeu sub-17, por 10-1 frente à Inglaterra, discutindo no sábado, em Paredes, o título com a Espanha.

Depois do 9-0 a Andorra, do 9-2 a França e do 7-2 à Itália, os pupilos de Nuno Ferrão voltaram a ser dominadores, consumando a sua supremacia com novo resultado expressivo.

Paulo Pereira foi o melhor marcador com três golos, seguido de Gonçalo Filipe, Martim Costa e Eduardo Chumbinho, com dois, enquanto Viti marcou um. Jensen Richards apontou o tento dos britânicos.

