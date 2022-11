Portugal termina Mundial de sub19 em quarto lugar após derrota com a Espanha

A seleção portuguesa de hóquei em patins de ​​​​​​​sub-19 terminou o Mundial da categoria na quarta posição, depois de perder com a Espanha por 7-5, após prolongamento, com a Argentina a conquistar o título na final com a Itália.

No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares da competição que decorreu em San Juan, na Argentina, os espanhóis superiorizaram-se à seleção lusa no prolongamento, depois do empate 4-4 no final do tempo regulamentar e do 1-1 que se registava ao intervalo.

Portugal marcou por Tiago Sanches, Miguel Henriques, Diogo Pernas e duas vezes por Vitor Oliveira, enquanto Guillem Jansà, Biel Autet, Jan Curtiellas e Sebastià Moncusí e Bruno Saavedra, ambos por duas vezes, fizeram os tentos da formação espanhola.

Com este resultado, Portugal termina a competição em quarto e a Espanha em terceiro. Na final da prova, a Argentina bateu a seleção de Itália, que tinha eliminado Portugal nas "meias", por 4-1, e conquistou o Campeonato do Mundo a jogar em casa.