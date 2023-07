Portugal tenta recuperar o título europeu de hóquei em casa da bicampeã Espanha

Redação com Lusa

O Europeu decorre de segunda-feira a sábado, em Sant Sadurni d"Anoia, na Catalunha, e o principal obstáculo às pretensões portuguesas é a Espanha, que venceu oito das últimas 10 edições e que aponta à conquista do "tri" em casa.

Portugal, recordista de títulos, procura recuperar em casa da bicampeã Espanha o cetro europeu de hóquei em patins, que conquistou pela última vez em 2016, em Oliveira de Azeméis, na final com a Itália.

O selecionador nacional, Renato Garrido, considera que a "equipa está bem", como demonstrou na recente conquista do torneio internacional Golden Cat, na Catalunha, e mostra-se convicto de que Portugal se irá apresentar no Europeu "ao melhor nível".

Depois de em 2018, na Corunha, ter perdido o troféu para a Espanha (6-3), numa edição em que defendia o título, Portugal foi afastado da final na ultima edição, em 2019, em Paredes, ao terminar na terceira posição o único grupo de seis.

Este ano, o formato volta a ter dois grupos de quatro seleções, com a variante de o A integrar as seleções com o melhor ranking - Espanha, Portugal, Itália e França - e o B as seguintes - Andorra, Alemanha, Inglaterra e Suíça.

O objetivo desta medida é proporcionar jogos mais equilibrados na fase de grupos, evitando as goleadas entre seleções de diferente estatuto. Os grupos cruzam, em seguida, nos quartos-de-final, invertendo as posições nos grupos.

Portugal, que joga a fase de grupos sempre às 18:30 locais (17:30 em Lisboa) abre na segunda-feira com a Itália, defrontando, depois, a bicampeã europeia Espanha, na terça-feira, e a vice-campeã em título França, na quarta.

O guarda-redes Xano Edo, filho do também guardião Edo Bosch, e Nuno Santos são as novidades nos eleitos de Renato Garrido em relação aos convocados para o Mundial'2022, no qual Portugal perdeu a final frente à anfitriã Argentina (4-2), em San Juan.

O grande ausente no conjunto das "quinas" é o guarda-redes Ângelo Girão, habitual titular da baliza, que evocou "razões particulares" para a sua dispensa. Diogo Rafael também não entra nas contas de Renato Garrido para a competição.

De resto mantêm-se nas escolhas Pedro Henriques (Benfica), Henrique Magalhães e João Souto (Sporting), Hélder Nunes e João Rodrigues (FC Barcelona, Esp), Telmo Pinto, Gonçalo Alves e Rafa (FC Porto).

O Europeu conta ainda com as presenças lusas de Vitor Pereira, treinador de Inglaterra, e de Pedro Chambel (filho de António Chambel), guarda-redes da França. Já a seleção de Espanha é liderada por Guilllem Cabestany, treinador que orientou o FC Porto de 2015/16 a 2019/20.