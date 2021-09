Portugal sub-19 vence Itália no Campeonato da Europa de hóquei em patins

Portugueses, que venciam por 5-0 ao intervalo, somaram o segundo triunfo consecutivo na prova. Decisão pelo primeiro lugar ocorre esta quinta-feira

A Seleção Nacional sub-19 de hóquei em patins voltou a vencer no Campeonato da Europa da categoria, em Paredes, batendo esta quarta-feira a Itália, por 8-2. Na primeira jornada, os portugueses tinham goleado a Inglaterra, por 12-0.

A liderança do torneio é repartida com os espanhóis, que depois de terem vencido a Itália, por 2-1, bateram agora a Inglaterra, por 5-2.

Portugal e Espanha decidem esta quinta-feira quem fica no primeiro e segundo lugares, enquanto Itália e Inglaterra jogam para o terceiro lugar.

Com arbitragem do juiz espanhol Josep Ribó, Portugal dominou sempre o jogo frente à Itália e chegou ao intervalo com uns 5-0 a fixar no marcador.

João Silva foi o melhor marcador na partida, com três golos, seguindo-se, do lado português, Lucas Honório, com dois, Miguel Henriques, Bernardo Ramalho e Martim Leite. Marcaram por Itália Mattia Maldini e Alberto Cabiddu.