Portugal perde com Itália e falha final do Mundial de hóquei em patins de sub-19

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-19 perdeu com a Itália, por 6-3, nas meias-finais do Mundial da categoria, derrota que a remete para o jogo do terceiro e quarto lugares.

Na competição que está a decorrer em San Juan, na Argentina, a seleção transalpina entrou melhor no jogo e traduziu essa abordagem com golos, nada menos de três, todos de autoria do mesmo jogador, Giulio Picolli, que viria a ser a grande figura da partida, dois deles no mesmo minuto, quatro, e o terceiro aos sete.

A seleção das "quinas" ainda conseguiu reagir e atenuar a desvantagem com dois golos, aos nove e aos 23 minutos, por Tiago Sanches e Diogo Pernas, respetivamente, deixando tudo em aberto para a segunda parte.

Contudo, a Itália voltou a entrar forte e no espaço de dois minutos, aos quatro e seis da segunda parte, ampliou a vantagem com mais dois golos, o primeiro por Gioele Piccoli, e o segundo por Matteo Cardella, mas Portugal voltou a reagir e a reduzir para 5-3, aos 22 minutos, por Miguel Henriques.

O golpe final nas aspirações lusas de chegar à final foi dado por Leonardo Diquigiovanni, aos 25 minutos da segunda parte, fixando o resultado final em 6-3.

Com este triunfo, a Itália qualificou-se para a final, que se disputará no sábado, onde irá defrontar o vencedor da outra meia-final, a Argentina ou a Espanha, enquanto Portugal irá jogar no mesmo dia a partida do terceiro e quarto lugares, com a seleção derrotada dessa meia-final.