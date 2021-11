Surpresa no Europeu: Portugal perde com França

Depois da goleada por 10-0 sobre a Alemanha, a formação comandada por Renato Garrido não foi feliz contra a seleção francesa.

Portugal perdeu esta terça-feira frente a França, por 5-3, no segundo jogo da formação comandada por Renato Garrido no Europeu de hóquei em patins, disputado no Pavilhão Multiusos de Paredes.

Roberto di Benedetto (três golos) e Carlo di Benedetto (dois) foram os autores dos golos dos franceses, enquanto Gonçalo Alves (dois) e João Rodrigues marcaram para Portugal.

Num Pavilhão Multiusos de Paredes praticamente lotado, Portugal foi assim surpreendido pela seleção gaulesa que, ao intervalo, já vencia por 2-0.

Na quarta-feira, a Espanha defronta a Alemanha, às 15h30, Andorra encontra-se com a França, às 18h30, enquanto que Portugal e Itália fecham a terceira jornada, às 21h45.

A França, apenas com vitórias, lidera isolada a classificação, com seis pontos, seguindo-se a Espanha, com quatro, Portugal, com três, os mesmos da Alemanha, em quarto. Itália ocupa surpreendentemente o quinto lugar, com apenas um ponto, enquanto a seleção de Andorra é a única que ainda não pontuou.