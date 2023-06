Portugal leva jogadora de 16 anos ao Europeu feminino

Leonor Coelho, uma jogadora 16 anos, do Turquel, foi convocada para a seleção nacional feminina de hóquei em patins que vai disputar o Europeu a realizar entre os dias 2 e 9 de julho.

A defesa/médio é a mais nova entre as dez convocadas pelo selecionador nacional, sendo ainda de referir que outra eleita é a também defesa/médio Inês Severino, do Benfica, que fez 17 anos em maio.

Com cinco jogadoras, o Benfica domina a convocatória divulgada hoje pelo selecionador nacional, Hélder Antunes, o que poderá dever-se ao facto de o clube lisboeta ter conquistado recentemente o décimo título nacional consecutivo na final disputada com o Turquel.

"O grande objetivo é fazer melhor do que no último Europeu", resumiu Hélder Antunes, lembrando o segundo lugar então obtido pela seleção portuguesa. A Espanha, "a grande favorita", conquistou os seis Europeus anteriores.

O selecionador disse querer "manter o rumo da seleção para, a curto prazo, lutar por qualquer prova".

"Estamos plenamente convictos de que temos aqui as dez melhores jogadoras nacionais tendo em conta o que aconteceu na presente época e o que projetamos para o futuro", disse após revelar as suas escolhas, no Porto, numa conferência de imprensa conjunta com o selecionar nacional masculino, Renato Garrido.

Hélder Antunes reforçou que "o grande foco é fazer uma grande apresentação de Portugal, preparando a seleção o melhor possível" para um Europeu que já tem data, desconhecendo-se, porém, onde terá lugar.

A seleção fará um estágio no dia 14 de junho, no Luso, concelho da Mealhada, e participará na segunda edição da GoldenCat, na Catalunha, Espanha, um torneio que se realizará entre 16 e 18 de junho. França, Itália e Catalunha são as outras seleções que irão participar nesse torneio.

Lista de 10 convocadas:

- Guarda-redes: Cláudia Vicente (HC Turquel) e Maria Viera (Benfica).

- Defesas/médios: Ana Catarina (Gijon, Esp.), Inês Severino (Benfica) e Leonor Coelho (HC Turquel).

- Avançadas: Marlene Sousa (Benfica), Maria Sofia Silva (Benfica), Raquel Santos (Benfica), Joana Teixeira (CA Feira), Sofia Moncóvio (Sporting).